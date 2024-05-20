Полумарафон "ЗаБег.РФ" собрал 23 тыс участников в Москве

В воскресенье, 19 мая, в центре столицы по улицам Москвы пробежали более 23 тысяч участников полумарафона "ЗаБег.РФ". Его маршрут начался на Васильевском спуске и проходил по историческим местам столицы. Участники могли преодолеть четыре дистанции на выбор: от 1 до 21 километра 100 метров.

Вместе с москвичами на дистанции вышли участники из других городов России и за ее пределами: в 2024 году полумарафон объединил почти 190 тысяч человек из 15 стран мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

