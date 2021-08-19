В столице стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Сейчас в "Лужниках" играет команда РФ со сборной США. До этого встречались другие соперники России по группе – Япония обыграла Парагвай со счетом 7:4.

Подробнее – на телеканале Москва 24.