Сборная РФ уступила команде Хорватии в матче отбора на ЧМ

Российская сборная уступила команде Хорватии в футбольном матче в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года.

Встреча, состоявшаяся в Сплите, закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте матча в собственные ворота забил Федор Кудряшов. Он пытался перехватить передачу хорватов с левого фланга.

Болельщики российской команды в соцсетях поддержали своего игрока, много писали о том, что играл он хорошо, а автоголы случаются. Супруга Кудряшева также опубликовала пост, в котором поблагодарила болельщиков за теплые слова в адрес мужа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.