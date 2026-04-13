Пас Овечкина помог "Вашингтону Кэпиталз" обыграть "Питтсбург"

Хоккеист Александр Овечкин продолжает набирать очки в регулярном чемпионате НХЛ. В домашнем матче с "Питтсбургом" капитан "Вашингтон Кэпиталз" отдал результативный пас. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

24-й тур Российской Премьер-лиги стал для московских футбольных команд не самым удачным. "Локомотив" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1), "Спартак" – с "Ростовом" (1:1), а ЦСКА на своем поле уступил аутсайдеру чемпионата "Сочи" (0:1). Главные претенденты на чемпионство – "Зенит»" и "Краснодар" – разошлись миром в Санкт-Петербурге – 1:1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.