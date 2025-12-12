Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 18:20

Спорт

В Минспорта заявили, что МОК должен восстановить статус ОКР к марту 2026 года

В Минспорта заявили, что МОК должен восстановить статус ОКР к марту 2026 года

"Интервью": Владислав Третьяк – о том, как он замечает шайбу раньше других

Москвичам рассказали, когда стоит приводить детей в конькобежный спорт

МОК порекомендовал снять ограничения на участие юниоров из РФ в мировых соревнованиях

Москвичам рассказали об особенностях конного спорта

Совет FIDE предложил допустить россиян к командным соревнованиям в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион Скобрев рассказал, когда детей можно начинать ставить на коньки

Футболист Лионель Месси собирается открыть в Калькутте собственную статую

Бесплатные тренировки по катанию на коньках проведут в столице

Александр Овечкин набрал 1 800 очков в НХЛ

Международный олимпийский комитет (МОК) должен к марту восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР), заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

По его словам, тогда на юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре команды будут выступать под национальной символикой.

Ранее МОК рекомендовал снять ограничения на участие российских юниоров в мировых соревнованиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья Тащина

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика