В Минспорта заявили, что МОК должен восстановить статус ОКР к марту 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) должен к марту восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР), заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

По его словам, тогда на юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре команды будут выступать под национальной символикой.

Ранее МОК рекомендовал снять ограничения на участие российских юниоров в мировых соревнованиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.