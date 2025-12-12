12 декабря, 18:20Спорт
В Минспорта заявили, что МОК должен восстановить статус ОКР к марту 2026 года
Международный олимпийский комитет (МОК) должен к марту восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР), заявил министр спорта Михаил Дегтярев.
По его словам, тогда на юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре команды будут выступать под национальной символикой.
Ранее МОК рекомендовал снять ограничения на участие российских юниоров в мировых соревнованиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.