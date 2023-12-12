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12 декабря, 15:00

Спорт

Стали известны первые победители соревнований по фехтованию на саблях в Москве

Стали известны первые победители соревнований по фехтованию на саблях в Москве

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Первенство по фехтованию на саблях среди юношей и девушек проходит в Москве. В соревнованиях принимают участие спортсмены не старше 21 года.

В поединках за первые места сойдутся самые сильные молодые фехтовальщики и фехтовальщицы Москвы. Уже известно о результатах среди юношей: первое место заняли спортсмены из СШОР "Юность Москвы", второе место – у учеников школы олимпийского резерва "Север".

Сколько человек участвует в первенстве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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