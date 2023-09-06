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06 сентября, 16:27

Спорт

ФФР сообщила, что фехтовальщики из РФ уже не смогут отобраться на Олимпиаду-2024

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

У фехтовальщиков из РФ уже не получится попасть на Олимпийские игры, которые состоятся во Франции в следующем году, сообщил глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

"У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во-первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены", – приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что российские фехтовальщики не смогут выступать на соревнованиях под эгидой Европейской конфедерации фехтования (EFC). Организация приняла решение о приостановке участия России. Обсуждение вопроса началось с подачи главы Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева.

В свою очередь, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что данное решение является политическим и не связано со спортом.

Позднее резонансное событие произошло после завершения финала чемпионата мира по фехтованию в Милане. Украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

Российские фехтовальщики не смогут выступать под эгидой EFC

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