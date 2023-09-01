Украина направила жалобу в МОК из-за бездействия FIE в деле Харлан

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Федерация фехтования Украины (ФФУ) подала жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) по причине бездействия Международной федерации фехтования (FIE) в деле украинской саблистки Ольги Харлан. Об этом сказано на сайте организации.

Жалоба была направлена 25 августа. В заявлении говорится, что FIE, не предпринимая никаких действий, нарушает устав и кодекс этики МОК.

"Жалоба является продолжением борьбы с противоправной и позорной дисквалификацией Ольги Харлан после ее поединка с так называемой нейтральной фехтовальщицей Анной Смирновой из России на чемпионате мира 2023 года, а также с другими противоправными действиями FIE", – отмечается в письме украинской федерации.

Также в ФФУ заявили о бездействии FIE и по другим жалобам. Например, поданное в июне заявление об исключении из числа членов FIE Федерации фехтования России из-за включения в состав последней федераций фехтования ДНР, ЛНР, города Севастополя и Республики Крым.

"Федерация фехтования Украины ожидает скорую, справедливую и беспристрастную реакцию Международного олимпийского комитета на указанные действия Международной федерации фехтования", – сообщили в федерации Украины.

Ранее после завершения финала чемпионата мира по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой, направив в ее сторону саблю. В результате Международная федерация фехтования (FIE) исключила украинскую саблистку из чемпионата мира, а Смирнову не допустили к участию в следующем раунде.

На фоне произошедшего в пресс-службе МОК призвали мировое сообщество проявить к украинским спортсменам больше чуткости.

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