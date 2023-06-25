Поздняков назвал политическим решение о приостановке членства ФФР в европейской федерации

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Решение Европейской конфедерации фехтования (EFC) о приостановлении членства федераций фехтования России и Белоруссии в организации является политическим и не связано со спортом. Такое мнение журналистам сегодня озвучил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, его цитирует ТАСС.

Накануне портал Inside the Games сообщил, что большая часть участников конгресса EFC отдали свои голоса за приостановление членства федераций фехтования РФ и Белоруссии в организации.

"Я как человек, возглавлявший Европейскую конфедерацию фехтования шесть лет, говорю это совершенно точно, со знанием дел… это чисто политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и спортивного движения", – подчеркнул Поздняков.

Ранее сообщалось, что российские фехтовальщики не выступят на соревнованиях под эгидой Европейской конфедерации фехтования (EFC). Организация приняла решение о приостановке участия России на конгрессе, который состоялся в Польше. Обсуждение вопроса началось с подачи главы Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева.

Российские фехтовальщики не пойдут на условия МОК — глава ОКР Поздняков