В МОК назвали дискриминацией отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отказ польских властей выдавать визы фехтовальщикам из России является настоящей дискриминацией, считает президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Баха, такое отношение противоречит нынешней политике МОК. Глава международной организации отметил, что большая часть спортсменов поддерживает ее усилия, направленные на то, чтобы представители всех стран могли участвовать в соревнованиях мирового уровня.

"Индивидуальный турнир по фехтованию по Болгарии прошел в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией", – высказался он.

Бах призвал не заставлять спортсменов страдать из-за политики. Он также выразил благодарность международным федерациям тхэквондо и дзюдо за то, что следовали рекомендациям МОК.

Ранее Международной федерации фехтования не допустила к соревнованиям российских олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую, Софию Позднякову и других спортсменов. При этом в марте этого года FIE приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в турнирах.

В свою очередь, в Кремле негативно восприняли отказ FIE допустить к участию россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у спортсменов всегда должно оставаться право на участие в соревнованиях и на отстаивание своей спортивной чести.



Международная федерация фехтования допустила россиян и белорусов до турниров