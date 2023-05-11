Матыцин назвал нарушением прав атлетов РФ их недопуск на соревнования по фехтованию

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Недопуск российских спортсменов на международные соревнования можно считать нарушением прав атлетов и фактом самодискредитации со стороны Международной федерации фехтования (FIE). Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"С сожалением отмечаем, что решение Международной федерации фехтования – это продолжение линии политизации спорта. Федерация таким образом дискредитирует сама себя, отказывая в участии именитым спортсменам, прославившим мировое фехтование, внесшим вклад в его популяризацию и подарившим болельщикам яркие выступления на чемпионатах мира и Олимпийских играх", – приводят его слова в телеграм-канале Минспорта РФ.

По словам Матыцина, с отстранением от соревнований российских спортсменов международные турниры теряют качество и внимание зрителей.

При этом, несмотря на ограничения для атлетов, Россия продолжит поддерживать их. Для подрастающего поколения страны, заявил Матыцин, российские спортсмены являются примером.

Ранее стало известно, что FIE не допустила к соревнованиям российских олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую, Софию Позднякову и других спортсменов. Федерация прислала РФ список с перечнем спортсменов, которые могут быть допущены к соревнованиям. Однако, как уточнил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, в списке не было ряда сильных атлетов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что в Кремле на недопуск отреагировали негативно. По его словам, объяснение недопуска спортсменов политическими причинами является неверным.



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