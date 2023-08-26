Костомаров впервые вышел на лед после ампутации

Фигурист Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина поблагодарили болельщиков за поддержку. Костомаров впервые вышел к зрителям после болезни во время гала-шоу в Сочи. Он появился в конце номера Домниной.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме. Затем врачи диагностировали проблемы с кровообращением, из-за чего спортсмену вынуждены были ампутировать стопы и кисти рук. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.