Костомаров рассказал о желании продолжать занятия боксом

Фото: телеграм-канал "Роман Костомаров"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжит занятия боксом, поскольку считает этот вид спорта подходящим для функциональных тренировок, сообщает ТАСС.

"Я хочу заниматься боксом. Понятное дело, без протеза – не хочется его сломать или тренера покалечить. Бокс – это координация, движение на ногах, комбинации руками, уклоны. Это очень выматывает функционально, а мне это очень важно", – сказал он.

Спортсмен отметил, что уже не сможет бить с той же силой, но он надевает перчатки и может бить ладонью, нанося боковые удары.

В Федерации бокса России заявили, что готовы помочь Костомарову в организации тренировок. У них есть для этого квалифицированные специалисты.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется.

Позднее в СМИ появилась информация, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.



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