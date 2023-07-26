У "Лайфхакера" появился персонаж-талисман

Фото: lifehacker.ru

У издания "Лайфхакер" появился собственный персонаж-талисман – Лазейка. Это женская версия лайфхака – находчивая, остроумная и обаятельная, обладающая суперспособностью принимать разные формы. Сегодня первый день ее работы, и в честь этого "Лайфхакер" временно сменил логотип.

Лазейку уже можно было заметить на сайте – в обложках к статьям, в элементах интерфейса и в комментариях. Теперь ее присутствие станет более явным. Маскот будет активнее общаться с пользователями, чаще появляться на сайте и в соцсетях издания.

"Мы абсолютно влюблены в Лазейку! Это персонаж, который отражает характер "Лайфхакера": в ней есть пытливый ум, любопытство, уверенность в себе и готовность помочь читателям", – отмечает главный редактор Оксана Запевалова.

Познакомиться с Лазейкой поближе и увидеть ее в разных формах можно в стикерпаке для Telegram.

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