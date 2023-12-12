Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 13:45

Спорт

Гимнастический зал открыли в новой академии спорта "Динамо" в Москве

Гимнастический зал открыли в новой академии спорта "Динамо" в Москве

Москвичам рассказали, как изменился Битцевский спорткомплекс после реконструкции

"Актуальный репортаж": маскот столичной футбольной команды рассказал о своей работе

Баскетбольный фестиваль "Зима 3х3" завершился в Москве

"Актуальный репортаж": мастер-классы по фигурному катанию проходят на столичных катках

Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" открыл новый сезон

Евгения Медведева провела мастер-класс по фигурному катанию в "Лужниках"

Костомаров вышел на первую тренировку на льду

Роман Костомаров поделился кадрами с первой тренировки на льду

Московские игры Ассоциации развития корпоративного спорта прошли в столице

В здании новой академии спорта "Динамо" открылся гимнастический зал. Он станет основной тренировочной базой для гимнастического клуба "Динамо-Москва" имени Михаила Воронина.

За последние 20 лет в клубе были воспитаны поколения победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России, а также были подготовлены десятки заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика