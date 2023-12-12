Гимнастический зал открыли в новой академии спорта "Динамо" в Москве

В здании новой академии спорта "Динамо" открылся гимнастический зал. Он станет основной тренировочной базой для гимнастического клуба "Динамо-Москва" имени Михаила Воронина.

За последние 20 лет в клубе были воспитаны поколения победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России, а также были подготовлены десятки заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.