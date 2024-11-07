Глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала, как справляется со стрессом

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что редко показывает слезы огорчения, но может плакать от счастья. Вяльбе призналась, что чаще всего выражает эмоции через крик, особенно, когда испытывает стресс, усталость или несправедливость.

Она поделилась, что иногда может кричать в подушку, а также предпочитает выходить на улицу или в лес, чтобы снять напряжение.

Большое интервью с Еленой Вяльбе выйдет в четверг, 7 ноября, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.