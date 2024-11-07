Победители Паралимпийских игр в Париже получат денежные призы от правительства Москвы. Пять жителей столицы завоевали медали. Одна их них, Мария Павлова, которая установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Чемпионы получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – 2,5 миллиона, а бронзовые – 1,7 миллиона. Тренеры, готовившие спортсменов, также получат выплаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.