07 ноября, 17:45Спорт
Победители Паралимпийских игр в Париже получат денежные призы от правительства Москвы
Победители Паралимпийских игр в Париже получат денежные призы от правительства Москвы. Пять жителей столицы завоевали медали. Одна их них, Мария Павлова, которая установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров брассом.
Чемпионы получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – 2,5 миллиона, а бронзовые – 1,7 миллиона. Тренеры, готовившие спортсменов, также получат выплаты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.