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07 ноября, 17:45

Спорт

Победители Паралимпийских игр в Париже получат денежные призы от правительства Москвы

Победители Паралимпийских игр в Париже получат денежные призы от правительства Москвы

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Победители Паралимпийских игр в Париже получат денежные призы от правительства Москвы. Пять жителей столицы завоевали медали. Одна их них, Мария Павлова, которая установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Чемпионы получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – 2,5 миллиона, а бронзовые – 1,7 миллиона. Тренеры, готовившие спортсменов, также получат выплаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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