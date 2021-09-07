Сборная России по футболу примет команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира

Российская футбольная сборная 7 сентября сыграет очередной матч отборочного турнира чемпионата мира 2022. На стадионе московского "Спартака" примут команду Мальты. Начало игры запланировано на 21:45.

Сейчас команда Валерия Карпина занимает в своей группе первое место. Матч против Мальты – хорошая возможность закрепить свое турнирное положение, но многие комментаторы считают, что в игре даже с таким соперником у команды Валерия Карпина могут возникнуть трудности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.