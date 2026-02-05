Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Для тех, кто хочет активно провести время, в Москве доступны бесплатные спортивные мероприятия. В рамках проекта "Мой спортивный район" для детей и взрослых организованы тренировки по катанию на коньках на дворовых катках.

Занятия проходят по единому расписанию: в 17:30, 18:45 и 20:00. Кроме того, 5 февраля на ВДНХ в 19:00 пройдет бесплатная тренировка по растяжке. Такие занятия помогают проработать все мышцы тела и поддерживать его в тонусе.

