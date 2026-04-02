Столичный хоккейный клуб "Спартак" вышел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде. Москвичи проводили серию против ярославского "Локомотива". В пятом матче до четырех побед "Спартак" уступил со счетом 2:3, хотя вел по ходу встречи в две шайбы.

Российская сборная по футболу сохранила 36-е место в рейтинге FIFA. В мартовское окно команда провела две товарищеские встречи: обыграла в Краснодаре Никарагуа со счетом 3:1 и разошлась миром с Мали 0:0 в Санкт-Петербурге. Новым лидером рейтинга стала Франция, потеснив Испанию и Аргентину.

