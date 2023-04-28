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Решение об аресте Елены Блиновской могли принять после интервью у Собчак – СМИ

Решение об аресте Елены Блиновской могли принять после интервью у Собчак – СМИ

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Решение об аресте Елены Блиновской могло быть принято после того, как "королева марафонов" побывала на интервью у Ксении Собчак. Журналисты вспомнили, что тогда, помимо прочего, речь шла и о том, сколько зарабатывает знаменитый блогер и как она платит налоги.

От продажи марафонов Блиновская в 2020 году, как пишет Forbes, заработала около 200 миллионов рублей. Но, по данным следствия, официальные доходы блогер занижала, используя схему дробления бизнеса. Своим же подписчикам заявляла: налоги платит честно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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