Джиган потребовал признать брачный договор с Самойловой недействительным

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) потребовал признать брачный договор с Оксаной Самойловой недействительным. Документ он якобы подписал, когда проходил лечение и был уязвим.

По словам юриста Алексея Гридасова, доказать это будет сложно, потребуется судебно-медицинская экспертиза. Однако правозащитники музыканта могут воспользоваться частью 2 статьи 44 Семейного кодекса России, которая говорит о том, что договор может быть признан недействительным, если он заключался на кабальных условиях.

В таком случае все нажитое в браке имущество будет делиться между супругами пополам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.