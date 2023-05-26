Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

Шоу-бизнес

У Блиновской и ее супруга арестовали еще сотни млн рублей на 136 счетах – СМИ

У Блиновской и ее супруга арестовали еще сотни млн рублей на 136 счетах – СМИ

Пугачева лишилась последнего источника дохода в России

Netflix назначил Арнольда Шварценеггера директором по экшен-фильмам

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Мосгорсуд оставил под домашним арестом "королеву марафонов" Елену Блиновскую

Вокалист группы "Звери" Роман Билык устроил драку в баре в Самарской области – СМИ

Суд оставил под домашним арестом "королеву марафонов" Блиновскую

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую

Стали известны новые подробности по делу Чекалиных и Блиновской

Суд оставил Блиновскую под домашним арестом по делу об уклонении от уплаты налогов

У блогера Елены Блиновской и ее супруга арестованы деньги на 136 банковских счетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Арест наложен на сотни миллионов рублей, которые хранились в разных банках. Данные меры правоохранительные органы принимают в рамках уголовного дела в отношении Блиновской о налоговой задолжности, которая составляет свыше 900 миллионов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика