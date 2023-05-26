У Блиновской и ее супруга арестовали еще сотни млн рублей на 136 счетах – СМИ

У блогера Елены Блиновской и ее супруга арестованы деньги на 136 банковских счетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Арест наложен на сотни миллионов рублей, которые хранились в разных банках. Данные меры правоохранительные органы принимают в рамках уголовного дела в отношении Блиновской о налоговой задолжности, которая составляет свыше 900 миллионов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.