Певицу Машу Распутину пытаются выселить из собственного дома в Подмосковье

Звезду шоу-бизнеса Машу Распутину пытаются выселить из собственного дома в Подмосковье. Бывшая супруга ее мужа Виктора Захарова пытается завладеть недвижимостью через суд. Распутина уже заплатила экс-возлюбленной 70 миллионов рублей и покидать свой дом она не намерена.

Четырехэтажный особняк площадью 164 квадратных метра в рублевском поселке Таганьково является единственным жильем артистки. Дом покупал ее супруг, бизнесмен Виктор Захаров. Почти 30 лет назад Распутина сделала в доме ремонт, продав свою московскую недвижимость. В особняке она живет с мужем и дочерью-инвалидом от первого брака.

