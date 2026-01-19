Пирс Филиппа Киркорова в Красногорске могут сделать общедоступным

Личный пирс народного артиста РФ Филиппа Киркорова в подмосковном Красногорске могут сделать общедоступным. Сооружение площадью около 2 тысяч квадратных метров было построено в 2021 году рядом с загородным домом певца, после чего территорию обнесли забором.

Как сообщили в министерстве экологии Московской области, часть акватории Москвы-реки предоставлена Киркорову во временное пользование, однако доступ к береговой полосе по закону должен оставаться открытым для всех.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.