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18 марта, 19:00

Шоу-бизнес

Сергей Жуков выступил на митинге-концерте на Красной площади

Сергей Жуков выступил на митинге-концерте на Красной площади

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В понедельник, 18 марта, на Красной площади идет концерт, посвященный десятилетию воссоединения Крыма с Россией. На сцене выступают звезды российской эстрады, среди которых – Сергей Жуков.

16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум, на котором 96,7 и 95,6% проголосовавших приняли решение вернуться в состав России. Спустя два дня, 18 марта 2014 года, президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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