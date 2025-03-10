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10 марта, 07:30

Шоу-бизнес

Блогеру Митрошиной изберут меру пресечения по делу об уклонении от налогов 10 марта

Блогеру Митрошиной изберут меру пресечения по делу об уклонении от налогов 10 марта

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Чертановский районный суд Москвы 10 марта рассмотрит вопрос о мере пресечения для блогера-миллионника Александры Митрошиной, известной под псевдонимом Матерь Бложья. Ее доставили в столицу из Сочи, где она была задержана. Следователи подозревают Митрошину в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов.

Адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов признал, что налоги были недоплачены, но оспаривает наличие прямого умысла. Сама блогер ранее заявляла, что полностью погасила долг перед налоговой в 2023 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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