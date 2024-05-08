Российские фанаты рэпера Канье Уэста попались на уловку мошенников

8 мая один из телеграм-каналов сообщил, что Канье Уэст даст концерт в "Лужниках" 8 июня. За короткое время билеты на якобы запланированное шоу артиста раскупили, но позже выяснилось, что их продавали мошенники, и артист не собирался посещать Москву.

В дирекции "Лужников" сообщили, что данные о концерте Уэста являются ложными, а 8 июня запланирован большой фестиваль Atlanta Summer Festival. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.