Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 22:15

Шоу-бизнес

Российские фанаты рэпера Канье Уэста попались на уловку мошенников

Российские фанаты рэпера Канье Уэста попались на уловку мошенников

Российские поклонники рэпера Канье Уэста купили билеты на концерт у мошенников

Певец Олег Газманов рассказал, как песня "Офицеры" стала популярной

Мошенники начали продавать билеты на концерт рэпера Канье Уэста в Москве

Новости мира: воздушный шар с людьми упал на жилые дома в Литве

Елене Блиновской продлили арест до 26 июля

Адвокат блогера Блиновской заявила о готовности подзащитной погасить ущерб

Блогер Елена Блиновская останется в СИЗО до 26 июля

Блогеру Елене Блиновской продлили арест до 26 июля

Блогер Елена Блиновская готова выплатить налоговой более 900 млн рублей

8 мая один из телеграм-каналов сообщил, что Канье Уэст даст концерт в "Лужниках" 8 июня. За короткое время билеты на якобы запланированное шоу артиста раскупили, но позже выяснилось, что их продавали мошенники, и артист не собирался посещать Москву.

В дирекции "Лужников" сообщили, что данные о концерте Уэста являются ложными, а 8 июня запланирован большой фестиваль Atlanta Summer Festival. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоКсения ПоликарповаАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика