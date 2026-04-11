Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. О чуде молился патриарх Иерусалимский Феофил III и представители духовенства, а также паломники.

Когда Благодатный огонь сходит, патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает его собравшимся в храме духовенству и мирянам. Среди них – делегация Фонда Андрея Первозванного, которая привезет в храм Христа Спасителя огонь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

