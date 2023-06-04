Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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Прихожан начали пускать в храм Христа Спасителя

Прихожан начали пускать в храм Христа Спасителя

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Ограничения движения в ближайшие дни могут ввести и рядом с храмом Христа Спасителя. Там ожидается множество паломников. Верующие уже потянулись к храму, куда из Третьяковской галереи доставили икону "Троица" Андрея Рублева.

Икону установили в специальной капсуле. За состоянием шедевра будут следить музейные работники, а безопасность обеспечат сотрудники Росгвардии.
Доступ к иконе пообещали открыть сразу после литургии в честь празднования Дня Святой Троицы, который отмечается 4 июня.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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