Прихожан начали пускать в храм Христа Спасителя

Ограничения движения в ближайшие дни могут ввести и рядом с храмом Христа Спасителя. Там ожидается множество паломников. Верующие уже потянулись к храму, куда из Третьяковской галереи доставили икону "Троица" Андрея Рублева.

Икону установили в специальной капсуле. За состоянием шедевра будут следить музейные работники, а безопасность обеспечат сотрудники Росгвардии.

Доступ к иконе пообещали открыть сразу после литургии в честь празднования Дня Святой Троицы, который отмечается 4 июня.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.