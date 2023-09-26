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26 сентября, 07:45

Общество

Новости часа: масочный режим локально ввели в Воронеже

Новости часа: масочный режим локально ввели в Воронеже

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В мэрии Воронежа ввели масочный режим. Мера связана с ростом числа ОРВИ. Особое внимание уделили школам: в городе из-за роста заболеваемости закрыты 65 классов, но тотально закрывать учебные заведения на карантин необходимости нет, заявили в администрации города. Занятия приостанавливают, если количество заразившихся доходит до 20%.

Тем временем в Бурятии часть школ пришлось закрыть из-за снежной бури, которая обрушилась сразу на несколько районов. Повреждены линии электропередачи. Так, люди остались не только без света, но и без тепла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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