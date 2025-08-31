Новости регионов: авиация привлечена к тушению пожаров в Ростовской области

К тушению природных пожаров в Ростовской области привлекли авиацию. Из-за сухой жаркой погоды пламя моментально разносится, осложняет ситуацию и сильный порывистый ветер.

В частности, на левом берегу Дона горели сухостой и камыш, огонь охватил полторы тысячи квадратов, но открытое горение уже ликвидировано.

Также в Красноармейском округе Приморья сотрудник полиции спас мужчину, которого уносило течением реки Большая Уссурка. Инцидент произошел после циклона, вызвавшего подъем воды.

Местный житель попытался перейти затопленный участок вброд, но был подхвачен потоком. Полицейский, заметив это, с помощью неравнодушных граждан вытащил пострадавшего на берег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

