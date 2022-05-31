Попавшим в ДТП в Турции россиянам оказали медпомощь – АТОР

Российские туристы, попавшие в ДТП в Турции, доставлены в ближайшие больницы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Тяжелых травм у пострадавших нет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Сообщается, что экскурсия была организована "уличным" турагентством. Отдыхающие приобрели ее сами на месте, а не у туроператоров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

