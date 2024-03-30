В городах России прошли акции в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"

Акции в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", в котором погибло около 140 человек, прошли во многих городах России.

На центральных улицах волонтеры создавали "огненные картины" из свечей, горожане несли цветы и мягкие игрушки к стихийным мемориалам. 30 марта исполнилось девять дней с момента трагедии. Сегодня каждого погибшего в этой трагедии вспоминают поименно.

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