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30 марта, 22:15

Происшествия

В городах России прошли акции в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"

В городах России прошли акции в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"

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Акции в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", в котором погибло около 140 человек, прошли во многих городах России.

На центральных улицах волонтеры создавали "огненные картины" из свечей, горожане несли цветы и мягкие игрушки к стихийным мемориалам. 30 марта исполнилось девять дней с момента трагедии. Сегодня каждого погибшего в этой трагедии вспоминают поименно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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