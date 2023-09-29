Московский таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

В Москве водитель такси помешал мошенникам обмануть 85-летнюю пенсионерку.

Пенсионерке позвонил неизвестный и представился следователем. Он сообщил москвичке, что ее внучка попала в ДТП и теперь срочно нужны деньги. Испуганная женщина собрала все деньги, что были у нее, и стала ждать курьера.

Мошенники заказали такси, чтобы забрать деньги. Однако водитель заподозрил, что пожилую даму пытаются обмануть. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".