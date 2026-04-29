29 апреля, 12:45
В Туапсе эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с горящим НПЗ
В Туапсе эвакуировали жителей домов, расположенных неподалеку от нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар. Вместе с тем власти принимают меры, чтобы не допустить попадания большого объема нефтепродуктов в море. Уже собрано около 10 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
К настоящему моменту пожар локализован. В ликвидации последствий ЧП участвуют более 300 спасателей.
