Новости регионов: в Петербурге проверят водителя автобуса, который зажал дверью пассажирку

В Санкт-Петербурге прокуратура проводит проверку после того, как в автобусе пострадала девушка. Она начала заходить в салон, но водитель зажал ее ногу дверью и поехал. Кадры снял видеорегистратор на машине очевидца. Девушке удалось освободиться.

Сразу три новых боевых корабля вошли в состав российского флота. Андреевские флаги подняли на малых ракетных кораблях "Тайфун" и "Ставрополь". К выполнению боевых задач также приступает патрульный "Виктор Великий". Торжественные церемонии прошли в Махачкале и Балтийске.

Путешественник Федор Конюхов решил установить национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате. Ради этого он приехал в алтайский город Алейск. Прежний рекорд составляет 10 266 метров, а Конюхов планирует добраться минимум до 11 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.