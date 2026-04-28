Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 апреля

Пожар произошел в административном здании в Бумажном проезде в Москве. Были эвакуированы 250 человек. По предварительным данным, на первом этаже в помещении пункта выдачи загорелись аккумуляторные батареи. Огонь был ликвидирован системой пожаротушения.

Непогода продержится в Москве еще сутки, предупредили в Гидрометцентре РФ. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада и убирать поваленные деревья. По количеству осадков апрель 2026 года войдет в тройку самых влажных за всю историю метеонаблюдений.

Началась проходка первого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" будущей Бирюлевской линии столичного метро. Строителям предстоит работать в очень сложных условиях из-за плотной жилой застройки, железнодорожных путей и реки.

