Экспертиза установит причину пожара в районе Аэропорт

Точная причина возгорания при пожаре в районе Аэропорт будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Число погибших увеличилось до 5 человек, еще 9 осматривают медики. На месте ЧП ждут вертолет, чтобы начать тушение с воздуха.

В свою очередь, прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть двух или более лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.