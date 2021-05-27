Элджей попытался скрыться от сотрудников ГИБДД

На проспекте Маршала Жукова рэпера Элджея попытались остановить сотрудники ГИБДД, однако он нажал на газ. Началась погоня, которая закончилась только в Подмосковье.

Проходить медосвидетельствование Элджей отказался, но признался, что употреблял алкоголь. Как рассказывают некоторые СМИ, он предложил инспекторам 700 тысяч рублей взятки. Те от предложенных денег отказались и составили протокол.

Кроме того, у Элджея нашли больше 200 штрафов на сотни тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.