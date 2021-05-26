Элджея поймали пьяным за рулем – СМИ

Элджея поймали пьяным за рулем. Об этом пишут в СМИ. Сообщают, что рэпер вместе с женой Настей Ивлеевой ехал из ночного клуба, когда его остановили инспекторы ГИБДД. В итоге музыкант может лишиться водительских прав.

Вольным отношением к правилам дорожного движения отличается и жена репера. На счету Насти Ивлеевой 440 штрафов. Ее машину эвакуировали столько раз, что Дептранс Москвы даже посвятил девушке-блогеру отдельный пост в своем аккаунте. После очередной эвакуации попросили быть внимательнее. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.