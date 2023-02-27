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Около 20 зданий разрушены после нового землетрясения в Турции

Около 20 зданий разрушены после нового землетрясения в Турции

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Власти Турции сообщили о новом землетрясении. На этот раз мощные толчки ощутили жители провинции Малатья. Сотни спасателей работают в данном регионе: в результате землетрясения там разрушены порядка 20 зданий. В результате происшествия один человек погиб, 69 попали в больницы.

Людей продолжают доставать из-под завалов. Их состояние на месте не оценивают, а сразу отдают парамедикам и направляют в клиники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоРоман Карлов
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