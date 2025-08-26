Форма поиска по сайту

26 августа, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 августа

В доме на улице Глаголева не смогли починить лифты из-за долгов управляющей компании

Столичные полицейские задержали сообщников телефонных мошенников

Московские спасатели помогли улетевшему на высокую ветку попугаю

Крупный ландшафтный пожар произошел в Крыму

СК организовал проверку после инцидента с российской альпинисткой Наговициной

Прокуратура Стамбула отсмотрит записи с заплыва на Босфоре, где пропал пловец Свечников

Сын российской альпинистки Наговициной обратился в СК с просьбой спасти его мать

Двое иранских альпинистов погибли при спуске с пика Победы

Сломанные лифты 27-этажки в Москве не смогли починить из-за долгов управляющей компании

Следственный комитет России организовал проверку после инцидента с российской альпинисткой Натальей Наговициной, застрявшей на пике Победы. Компанию, которая организовала альпинистке восхождение, проверяет МВД Киргизии. Сообщается, что тур обошелся спортсменке в 1 800 долларов.

В столичной подземке запустили тематический поезд центров "Мои документы". Каждый вагон в цифрах, фактах и фото отражает весь спектр услуг, которыми ежедневно пользуются москвичи. При создании дизайна специалисты уделили особое внимание символам, которые ассоциируются с миром офисов "Мои документы".

На китайском курорте Хайнань из-за тайфуна застряли сотни российских туристов. Сейчас пассажиров отмененных рейсов разместили в гостиницах. Из-за аварии на электросетях везде периодически отключается свет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомгородтранспортвидеоЕкатерина Фоменко

