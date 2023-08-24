Очевидцы сняли видео, как падал самолет Пригожина в Тверской области

Бизнес-джет, в списке пассажиров которого, по данным Росавиации, был основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед тем, как начать падение. Об этом не только говорится в отчете сервиса Flightradar24, но и свидетельствуют видео очевидцев. В Тверской области очевидцы сняли видео, как падал самолет.

Предварительно, на борту были 10 человек, все они погибли. Подробнее о том, что известно на данный момент, – в эфире телеканала Москва 24.