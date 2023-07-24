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24 июля, 21:15

Происшествия

Водитель Maserati, устроивший аварию на Каланчевской улице, был пьян – ГИБДД

Водитель Maserati, устроивший аварию на Каланчевской улице, был пьян – ГИБДД

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Водитель Maserati, устроивший аварию на Каланчевской улице, был пьян. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

По словам очевидца аварии Дмитрия Сироты, на автомобиле Maserati водитель сбил женщину, врезался в клумбу и в еще одну машину, а затем уже – в здание.

В настоящее время нет сведений, насколько пострадала женщина-пешеход, ее доставили в больницу. Расследование аварии контролирует прокуратура Центрального административного округа Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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