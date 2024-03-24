Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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24 марта, 20:35

Происшествия

Москвичам рассказали об основных событиях к 20 часам 24 марта

Москвичам рассказали об основных событиях к 20 часам 24 марта

Более 30 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписаны из больницы

Задержанных по подозрению в теракте в "Крокус Сити Холле" привезли на допрос

В "Крокус Сити Холле" начался процесс выдачи вещей находившимся там в день теракта

Центр приема заявлений по выплатам пострадавшим в "Крокусе" заработал в Москве

Спасатели разобрали свыше 400 кубометров обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле"

Психологи рассказали что делать с паническими атаками после теракта в "Крокус Сити Холле"

Более 400 кубометров конструкций разобрали спасатели в "Крокус Сити Холле"

Подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" привезли на допрос

Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек

Москва 24 рассказала об основных событиях к 20 часам воскресенья, 24 марта.

Минута молчания прошла на акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле". У стен концертного зала собрались сотни людей.

Тысячи жителей города объединились в своем желании помочь пострадавшим в ходе страшных событий. Москвичи сдают кровь и зажигают свечи у стихийных мемориалов.

Задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" привезли на допрос в здание центрального аппарата СК.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоСтанислав Кулик
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