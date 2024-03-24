Москвичам рассказали об основных событиях к 20 часам 24 марта

Москва 24 рассказала об основных событиях к 20 часам воскресенья, 24 марта.

Минута молчания прошла на акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле". У стен концертного зала собрались сотни людей.

Тысячи жителей города объединились в своем желании помочь пострадавшим в ходе страшных событий. Москвичи сдают кровь и зажигают свечи у стихийных мемориалов.



Задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" привезли на допрос в здание центрального аппарата СК.