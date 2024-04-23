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Новости

23 апреля, 07:30

Происшествия

Новости мира: пассажирский Boeing потерял колесо во время вылета из Йоханнесбурга

Новости мира: пассажирский Boeing потерял колесо во время вылета из Йоханнесбурга

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При взлете из аэропорта Йоханнесбурга у пассажирского Boeing отвалилось колесо. Поломку вовремя заметил наземный персонал, пилотов успели предупредить. Борт развернулся и смог благополучно приземлиться.

Тем временем в Швейцарии футбольные фанаты помогли состояться матчу "Цюриха" с "Санкт-Галленом". Во время игры неожиданно выпал снег, но зрители, находившиеся на трибунах, не остались в стороне и помогли расчистить газон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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