Новости регионов: прогулочный катер перевернулся в Дагестане

Прогулочный катер перевернулся в Дагестане. Инцидент произошел, когда судно готовили к прокату. Вода попала в лодочный мотор, он начал работать с перебоями. Сильное течение снесло судно под старый мост, а затем оно столкнулось с опорами и опрокинулось.



Жители дагестанского села Куруш услышали крики из ущелья. Турист не рассчитал силы и провалился туда. Местные вызвали МЧС, но потом решили не ждать из-за испортившейся погоды. Мужчины взяли веревку и сами подняли пострадавшего наверх.

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