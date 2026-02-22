Новости мира: Францию накрыл затяжной цикл дождей

Ливни во Франции не прекращаются уже 35 дней. Это самый затяжной непрерывный цикл дождей почти за 70 лет. Они привели к масштабным паводкам на западе и юго-западе страны, где объявлен максимальный уровень погодной опасности.



В Индонезии сошел оползень. Более 450 домов повреждены, размыты дороги. Есть перебои с электричеством. Оползни добрались до одного из крупнейших мировых центров по переработке лития.

Сотни дронов синхронно спроецировали трехмерные модели Годзиллы и Кинг-Конга в ночном небе над Голливудом. Эффектное шоу устроили к премьере второго сезона сериала "Монарх: наследие монстров". На мероприятии присутствовали не только зрители, но и актеры, сыгравшие главные роли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

