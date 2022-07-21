В Мытищах начали поиски хозяина обезьяны, которая напала на ребенка

В Мытищах ищут хозяина обезьяны, которая напала на ребенка. Маленькая девочка сейчас в больнице, и врачи ее состояние оценивают как тяжелое. К делу уже подключились прокуратура и следственный комитет.

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